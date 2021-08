Simone Biles komt toch nog in actie in Tokio: ze turnt de finale op de balk

Simone Biles had zich in de kwalificaties van het turnen voor alle toestellen gekwalificeerd, ondanks enkele foutjes. Maar die foutjes waren in haar hoofd gekropen en zijn uitgemond in bijna existentiële twijfels. Na een halfmislukte sprong in de landencompetitie besloot dé ster van de Spelen van Rio om zich terug te trekken.

In de volgende dagen praatte Biles openlijk over haar twijfels en zette ze zo het thema van de geestelijke gezondheid bij atleten opnieuw op de agenda. Ze trok zich ook terug voor de individuele allroundfinale en de finales op brug, sprong en vloer.

Maar blijkbaar wil Biles haar olympische toernooi en wellicht haar olympische carrière niet op deze manier afsluiten. Op de balk krijgt ze een laatste kans om de wereld versteld te doen staan, zoals ze al zo vaak heeft gedaan, en misschien wel de 5e gouden medaille uit haar carrière te behalen.