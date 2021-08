Roeiduo Brys/Van Zandweghe is thuis: "Yves Lampaert volgt me nu! Beire!"

Gentenaar Tim Brys en Bruggeling Niels Van Zandweghe zijn al jaren een vast duo in het roeien. De climax van hun samenwerking moest er komen in Tokio. Brys en Van Zandweghe werden er knap vijfde. Die prestatie zorgde voor gemengde gevoelens. "We vonden het jammer dat we niet hebben kunnen vechten", verklaart Brys. "We komen uit in baan 7, wat geen gunstige loting is. Het is jammer, maar uiteindelijk zijn we wel blij met een vijfde plaats op de Spelen." Niet alleen in het water gingen de roeiers voluit. Ook achteraf aan het buffet spaarde het duo zich niet. "Ik ben eindelijk wat bekomen", lacht Van Zandweghe. "De eerste 48 uur heb je eerst heel veel pijn aan je benen, en daarna heel veel pijn aan je buik." Naast een olympisch diploma hield Van Zandweghe nog iets anders over aan zijn trip naar Tokio. Het sociale mediakanaal van de Bruggeling heeft er alvast een opvallende volger bij. "Yves Lampaert volgt me nu! "Beire"!"

Geluksbrenger rond de voeten

Na de gemiste Spelen in Rio werkte het duo keihard om zich te bewijzen in Tokio. Daar hoorden ook enkele sterke prestaties bij. Waar ligt het succes van het duo? "Wij zijn grote sokkenfans", geeft Brys toe. "Dat is een beetje ons ding. Ik heb één keer met andere sokken gevaren, en het was meteen de eerste keer dat we een B-finale hebben moeten roeien. " Van Zandweghe: "Ik heb hem gevraagd of hij geen andere sokken wou aandoen, wat hij gedaan heeft. We hebben ons toen geplaatst voor de Spelen. Sindsdien draagt hij nooit nog andere."

Zou het niet erg vinden om Tim elke dag van mijn leven te blijven zien Niels Van Zandweghe

"Zijn heel complementair, soms botst dat ook wel eens"