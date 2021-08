Red Lions op hun hoede voor India: "De stijlen zijn gelijkwaardig"

"Ze spelen op elk groot toernooi weer mee voor de medailles. Het is zeker een team met bepaalde kwaliteiten waar we voor moeten opletten."

"Het is een team dat terug stappen aan het zetten is. Vroeger domineerden ze het wereldhockey, maar dan hebben ze een dipje gekend."

"Het is een enorm snel team met een heel goeie corner", vertelt Felix Denayer. "Ze hebben achteraan ervaring en vooraan snelle handen. Ze zijn in hun 'personal space' ook heel goed."

"Ik ben niet bezorgd, eerder voorzichtig"

Ook de coach van de Red Lions, Shane McLeod, is op zijn hoede. "Het is een team dat aan het groeien is. Ze kunnen over heel veel spelers beschikken."

"Vanuit mijn perspectief is het een goeie ploeg om tegen te spelen want beide stijlen zijn wat gelijkwaardig."

"Of ik bezorgd ben? Bezorgd is niet het woord dat ik zou gebruiken, eerder voorzichtig. We moeten veel respect tonen naar hen toe als land en als team. Maar als we een tegenstander zouden kiezen om tegen te spelen in de halve finale, dan zou ik hen wel kiezen."

Kan de hitte een rol spelen? "Bij de meeste teams waar we tegen spelen, is de hitte in ons voordeel. Omdat het een fysieke strijd is. India is 1 van die ploegen waar we dat voordeel niet hebben, want ze speelden al veel wedstrijden in deze omstandigheden."