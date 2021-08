Polsstokspringster Smets moet al vroeg passen in kwalificaties

Voor de 35-jarige Fanny Smets was het na een jarenlange financiële strijd al een overwinning op zich dat ze een ticket voor Tokio kon bemachtigen. Haar objectief was vooral om haar persoonlijk record van 4,53 meter te benaderen of zelfs te overtreffen.

Maar daar bleef ze tijdens de kwalificaties helaas een heel eindje onder. De aanvangshoogte van 4,25 meter overwon ze in twee tijden, maar 4,40 meter was te hoog gegrepen. Daarmee komt ze niet in de buurt van een finaleplaats.

Door de regenachtige omstandigheden werd de competitie vroeger afgeblazen. Iedereen die 4,55 meter haalde, krijgt een vrijgeleide naar de finale. Voor de Amerikaanse Sandi Morris, zilver in Rio, volstond dat niet. Zij brak zelfs haar stok, probeerde halfgeblesseerd nog voort te springen, maar raakte niet verder dan 4,40 meter.