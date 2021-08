Paulien Couckuyt ondanks Belgisch record net niet naar finale

Als 3e in haar reeks moest Couckuyt dan hopen op de beste verliezende tijd, maar ze sneuvelde op een zucht van een finaleplaats. Uiteindelijk werd ze 9e in de halve finale.

Net niet voor Paulien Couckuyt . In haar reeks verbeterde de atlete het Belgisch record al en dat deed ze vandaag dunnetjes over. Met een tijd van 54"47 moest ze in de gietende regen enkel de Amerikaanse Dalilah Muhammad (53"30) en de Jamaicaanse Janieve Russell (54"10) voor zich dulden.

Couckuyt: "Als ik horde 8 niet verpest dan was ik erbij"

Ondanks een fantastische wedstrijd en een Belgisch record vloekte Couckuyt na afloop. "De finale was mijn doel en ik mis het met een tiende. Als ik horde 8 niet verpest dan was ik erbij."

"Ik moet inderdaad ook blij zijn met mijn tijd. Maar als je er zo dichtbij bent dan overheerst toch de teleurstelling. Als ik een perfecte wedstrijd had gelopen dan kon ik mezelf niets verwijten. Maar dat is horden."

"We hebben onze doelen al voor Parijs 2024 gelegd. Als ik nu 9e wordt dan moet het in Parijs echt een finale worden. Hopelijk gaat dat perfect worden."

Eerst volgt wel nog de 4x400 meter voor Couckuyt in Tokio met de Cheetahs. "Laus had een goede tijd in de Mixed Relay, Vervaet is enorm in vorm en ik ook nu met dat Belgisch record. Dat doet heel veel deugd voor de ploeg. We zijn nu echt met toppers bezig."

"Met Bolingo erbij gingen we volgens mij vol voor de medaillles. Maar we moeten nu gewoon alles op alles zetten."