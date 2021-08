Papa Derwael in de wolken: "Ik heb niks gegeten en amper gedronken"

Nico Derwael vertelde hoe Nina de turnmicrobe te pakken kreeg. "Ze is beginnen turnen toen ze 2,5 jaar was. Ze was eerst hyperkinetisch. Op een gegeven moment hebben we een manier moeten zoeken om die energie kwijt te spelen. Zo is dat allemaal in een sneltempo voorbij gegaan."

De stress stak ook bij Nico de kop op. "Die oefening doorkomen, dat vond ik het belangrijkste vandaag. Geen fouten maken, dan weten we wat ze kan. Op een gegeven moment kregen we zoveel berichten dat we de gsm even aan de kant moesten leggen."

"We zaten hier aan de zee. Zijn op het terras gaan staan, terug naar buiten, naar beneden, even gaan uitwaaien op de dijk. Ik denk dat ik pas om 18u vanavond de eerste brok door de keel kreeg. Ik heb niks gegeten, amper gedronken."