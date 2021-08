Oneerlijk voordeel? Denen tasten met aerodynamische tape grenzen UCI-regels af

Het zou wel heel toevallig zijn, mochten ze alle vier dezelfde blessures hebben. Op sociale media deden al snel opmerkelijke beelden de ronde van het Deense kwartet met tape op de schenen. "Om medische redenen", was de verklaring van Denemarken. En opnieuw werd een achterpoortje in het UCI-reglement op een kier gezet.

Zwart op wit staat het. "Elk niet-essentieel element, dat niet louter dient ter bescherming, is verboden. Dat geldt voor elk materiaal dat of substantie die aangebracht wordt op de huid en geen kledij is", stelt artikel 1.3.033. Kousen tot kniehoogte heeft de UCI drie jaar geleden al op de zwarte lijst gezet. Het potentiële voordeel dat een aerodynamisch kledingstuk opleverde, was gelijk aan 2 watt. In een sport waar het verschil honderdsten is, een groot - en oneerlijk - voordeel. Toch waagde de Deense afossingsploeg zich vandaag aan een stukje tape op hun scheenbenen. Een gedurfde keuze, wetende dat de UCI - en de concurrentie - elke poging tot competitievervalsing met argusogen bekijkt. Het legde het kwartet met Lasse Hansen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen en Niklas Larsen geen windeieren. Op de 4.000 meter scherpten ze het olympisch record aan: 3'45"014. Een ruime drie tienden boven hun eigen wereldrecord.

Op zoek naar de limiet

Gefronste wenkbrauwen bij Chris Boardman. "Dus elke rijder had dezelfde blessure aan beide benen, waardoor "medische tape" vereist was?", denkt de voormalige Britse renner luidop. "Toeval dat die net op een plek hangt waar het aerodynamisch voordelig is." Neen, toeval is het niet. Boardman heeft zeker een punt. Maar op de piste zoekt elke ploeg naar de grens. Zoals de Britten, die met de "Lotus Track" op een fiets rijden met een prijskaartje van 100.000 euro. Dat voor een luttele 2% aerodynamisch voordeel. "Als de UCI niet zegt dat het illegaal is, dan maak je er misbruik van. Dat is de normaalste zaak ter wereld in het baanwielrennen", laat Alex Rasmussen - commentator voor de Deense televisie - optekenen.

De Lotus Hope BT, een Brits project van miljoenen euro's