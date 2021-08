Olympisch kampioen Tom Daley doodt de tijd al breiend

Haken en breien is één van de hobby's van Daley. Het helpt hem om kalm te blijven in stressvolle situaties. "Mijn liefde voor naaien en haken is iets wat me kalm heeft gehouden tijdens corona en in de aanloop naar de Olympische Spelen", zei de 27-jarige Daley.

Daley heeft zelfs een speciaal Instagram-account (madewithlovebytomdaley) om zijn creaties met zijn volgers te delen.

Zo maakte hij al een zakje in de Britse kleuren om zijn gouden medaille in weg steken. "Ik wil niet dat er krassen op mijn medaille komen", zei hij daarover.