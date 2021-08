Noor Vidts voor de zevenkamp: "Vooral ervaring opdoen"

De 25-jarige staat voor haar eerste Olympische Spelen. "Het is heel fijn dat ik dit mag meemaken", vertelde Noor Vidts. "De eerste dag was wel wat aanpassen. Er was veel druk, maar echt onder de indruk, dat valt wel mee. Het is gewoon een zevenkamp die ik ga doen, zoals ik altijd doe."

"Ik ben blij om hier te zijn en ervaring op te doen. Omdat het toch een andere competitie is. Ik hoop dat het een goeie leerschool is voor de volgende keer in Parijs."

"Mijn doel is om die ervaring mee te nemen en te genieten van de wedstrijd. Ik ga natuurlijk mijn uiterste best doen om een goede prestatie neer te zetten. Maar er echt een plaats op plakken, dat doe ik niet. Een PR zou heel mooi zijn."