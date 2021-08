Nina Derwael the day after: "Niet de bedoeling om te stoppen"

"Raakte moeilijk in slaap"

"De gouden medaille lag op het nachtkastje naast me. Toen ik opstond, keek ik direct of ze er nog lag. Gelukkig wel."

Hoe was de nacht? "Kort, ik raakte moeilijk in slaap. Ik bleef lang bezig op mijn gsm, maar zelfs daarna lukte het niet om te slapen. Mijn ogen vielen toe van vermoeidheid, maar slapen lukte moeilijk."

Hoe voelt het om olympische kampioene te zijn? "Het is een onbeschrijfelijk gevoel", zegt Derwael "the day after"."Het is nog altijd zo onecht . Ik weet het niet. Ik kan het moeilijk beschrijven."

"Werk van vijf jaar geweest"

Hoe kijkt Derwael zelf terug op de finale van de brug met ongelijke leggers? "Alles wat ervoor is gebeurd, vergeet je een beetje. Het was een lange dag met veel wachten. Ik zat echt "mijn kas op te fretten". Ik ben blij dat ik rustig ben kunnen blijven."

"Het is een werk geweest van vijf jaar, sinds de Spelen van Rio. Het was een weg met veel ups en downs, maar ik wist altijd waarvoor ik het deed. Dat heeft zich gisteren dan eindelijk kunnen uiten."

Wat gaat Derwael nu doen? "Ik weet het niet. Genieten van alles dat niets met turnen te maken heeft. Ik wil tijd nemen voor vrienden en familie, want dat is heel lang geleden. Ik heb door corona ook veel afstand genomen van iedereen om het zekere voor het onzekere te nemen. Er is heel veel quality time nodig nu."

"Ik heb nood aan mentale en fysieke rust. We zien wel hoelang het duurt."

Heeft Derwael al aan het WK in Antwerpen en de Spelen van Parijs gedacht? "Ik wil er sowieso staan in Antwerpen, want ik heb altijd gezegd dat ik zeker een WK in eigen land wil doen. De Spelen zijn nu ook een jaar dichterbij. Het is zeker niet de bedoeling om te stoppen."