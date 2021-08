Menu op dinsdag: Red Lions spelen halve finale en "Mondo" op wereldrecordjacht

Michael Obasuyi behaalde op het EK U23 in Talinn nog een zilveren medaille op de 110m horden. Op de Spelen zou de jonge Belg tevreden zijn met een plek in de halve finales. Lukt hem dat? Obasuyi hoort het startschot om 12.10 uur .

Op de 5.000 meter staan twee Belgen aan de start. Robin Hendrix is als eerste aan zet. Zijn reeks gaat van start om 12.56 uur. Een twintigtal minuutjes later mag Isaac Kimeli zich opmaken om te knallen op zijn favoriete afstand.

Robin Vanderbemden komt als tweede atleet in actie. Zijn reeks op de 200m staat om 4.29 uur ingepland. Als Vanderbemden doorstoot naar de halve finales, sluit hij de Belgische atletiekdag af om 13.50 uur .

Ook het duo Hermien Peters en Lize Broekx mag aantreden in de halve finales. Die staat om 3.30 uur op de planning, een eventuele finale volgt om 5.45 uur .

De kajakkers doen het uitstekend op de Olympische Spelen. Artuur Peters staat om 3 uur in de halve finales op de 1.000m. Als hij doorstoot naar de finale, zien we hem terug vanaf 5.20 uur .

Scherpt Duplantis zijn wereldrecord aan?

In de finale van het polsstokspringen wordt maar naar één man gekeken. Armand "Mondo" Duplantis. Het Zweeds-Amerikaanse wonderkind staat voor het eerst op de Spelen, maar is al jaren een fenomeen in de atletiekwereld.

Spoiler: de kans dat Duplantis goud pakt, benadert 100%. De vraag is of hij zijn eigen wereldrecord - 6,18 meter - opnieuw verbetert. Begin 2020 stelde de Zweed het record tweemaal scherper, sindsdien spaart hij al zijn krachten op om het luchtruim onveilig te maken in Tokio.

Schrijft de 21-jarige topatleet geschiedenis? U kan de ontknoping in het polsstokspringen volgen vanaf 12.20 uur.