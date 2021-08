Meerkamper Thomas Van Der Plaetsen: "Fysiek in staat om Belgisch record te verbreken"

"Ik had een goede start van het seizoen in Götzis dit jaar", zegt Thomas Van Der Plaetsen. "Ik heb nu het gevoel dat ik op training nog beter doe dan voor Götzis. Ik sta hier alleszins met veel zelfvertrouwen."

Zit er een verbetering van een PR of een Belgisch record in? "Als we spreken over het PR verbreken dan zitten we snel bij het Belgisch record. Fysiek ben ik zeker in staat om dat record te breken."

"Maar het is een kampioenschap en het blijft een meerkamp. Het zal van kleine details afhangen, van kleine foutjes. Als ik geen fouten maak dan ben ik dicht bij het niveau om rond de 8.500 te scoren."

Wat zijn de ambities van Van Der Plaetsen? "Ik denk niet echt aan medailles of plaatsen, ik wil gewoon die meerkamp afwerken op mijn niveau. Dan zien we op het einde van de 2e dag wel in welke richting het uitgaat."



"Het niveau in de tienkamp ligt erg hoog. Ik denk dat dit de moeilijkste kwalificatie ooit was in de meerkamp."