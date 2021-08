Loting Europese play-offrondes: wat wordt laatste horde van Genk en co.?

Champions League: Genk tegen Monaco of Sparta Praag?

Club Brugge is als landskampioen voor het tweede jaar op rij rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Op hun tegenstanders in de poulefase moeten ze nog even wachten.

Eerst moet vicekampioen Genk nog twee voorrondes proberen te overleven om ook een plekje te krijgen in de groepsfase. Morgen wacht al de Oekraïense vicekampioen Sjachtar Donetsk in de derde voorronde. Volgende week dinsdag staat de terugwedstrijd op het programma.

De winnaar van het tweeluik stoot door naar de play-offronde van het kampioenenbal, de verliezer is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League.

In de play-offronde botst Genk op AS Monaco of Sparta Praag, als het voorbij Sjachtar raakt tenminste. Ook daar is de groepsfase van de Europa League het vangnet voor de verliezer.