Kenny De Ketele: "Ik wil mijn laatste kans met twee handen grijpen"

"De cirkel is rond"

Ook voor Kenny De Ketele is de piste in Tokio een beetje thuiskomen. "Het klopt wat ze zeggen, ze lijkt op de piste in Gent en dat is geen gemakkelijke piste met korte bochten. Dat is misschien wel in ons voordeel."

De Ketele werd al eens vierde in de ploegkoers, samen met Iljo Keisse in 2008. Nu wil hij graag een plaats beter doen. "Ik heb er al aan gedacht, we zijn nu 13 jaar later en er wordt heel anders gefietst. Het is niet meer te vergelijken. Als ik nu met zo'n versnelling aan de start kom, dan heb ik nul punten."

"Ik was toen jong en onervaren, nu is dat helemaal het geval niet. Ik wil mijn laatste kans met twee handen grijpen. De cirkel is rond, het is mijn ultieme doel."

"Robbe Ghys en ik hebben heel veel samen kunnen rijden. We hebben ook snel voor elkaar gekozen en dat is een voordeel. De automatismen zijn er en dat geeft vertrouwen. We weten wat we aan mekaar hebben en gaan voor mekaar door het vuur."

Na de Spelen geeft De Ketele de fakkel door. "Ik hoop dat met een hoogtepunt te doen. Jolien D'hoore en ik zijn een beetje de laatsten der mohikanen. De jeugd mag het dan gaan overnemen."