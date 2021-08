Kajakker Artuur Peters (K1) niet rechtstreeks naar de halve finales

In de K1 1.000m gaan de twee beste kajakkers van elke reeks rechtstreeks naar de halve finales. In baan 4 begon de 24-jarige Peters uitstekend aan zijn tweede Olympische Spelen (in Rio werd hij 11e).

Hij lag 750m op de tweede plaats, maar viel met de finishlijn in zicht toch een beetje stil. De Australiër Green, die was teruggevallen naar de derde plaats na een snelle start, ging opnieuw over Peters, die met een derde plaats niet rechtstreeks naar de halve finales mag.

De eindtijd van Peters: 3'41"967. De Tsjech Dostal was de beste in 3'37"342.

In de herkansingen krijgt Peters rond half 6 nog een kans om zich te plaatsen.