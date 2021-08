Het Moment van Karl: "Alexander Porter is een harde jongen"

“Het moment van de dag is eigenlijk een angstmomentje van de dag", opent Vannieuwkerke zijn moment.

"Als atleet ben je ook afhankelijk van je materiaal en dat is zeker in het wielrennen het geval. In het baanwielrennen ook al helemaal, want

dan haal je snelheden van boven de 60 kilometer per uur."

"Tijdens de ploegachtervolging van Australië gaat Alexander Porter over zijn stuur. Hij maakt zelf geen fout, want zijn stuur breekt gewoon af", legt de gastheer uit.

"Het moet een constructiefoutje geweest zijn of er kan al een barstje



ingezeten hebben. In elk geval maakt hij een halve doodsmak."

“Porter belandt op de piste aan een enorme snelheid, maar is een harde jongen. Hij likt zijn wonden, kijkt even wat er aan de hand is en raapt vervolgens zijn fiets op om de rest van de kwalificaties af te werken."