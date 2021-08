Gewichthefster Anna Van Bellinghen (+87kg) wordt 2e in de B-groep

Hoe blikt Anna Van Bellinghen terug op het eerste deel van de competitie? "Ik ben vrij tevreden, maar het trekken is niet gegaan zoals ik had gehoopt", zegt ze na haar zes pogingen.

"Ik weet niet of het de zenuwen of de druk waren, maar ik had moeite met mijn concentratie. Maar ik heb me goed herpakt in het tweede deel en toch uitstekende resultaten laten optekenen. Hat was niet perfect, maar zeker ook niet slecht."

Wat betekent dit nu, vanavond komt groep A nog in actie? "Als alles normaal verloopt, kan ik heel misschien twee atleten passeren in de stand. De rest is te sterk. Top 10 zou heel goed zijn."