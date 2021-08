Gewichthefster Anna Van Bellinghen (+87kg) eindigt op de 11e plaats

Na een zware rugblessure is een deelname aan de Spelen al een overwinning voor Van Bellinghen. In Tokio werd onze landgenote ingedeeld in de B-groep, die 's ochtends in actie kwam.

Bij het trekken was de eerste poging van Van Bellinghen meteen ook de beste. Ze trok 96 kilogram en faalde daarna twee keer op 100 kilogram.

Het stoten ging een pak beter. Ze begon met 115 kilogram, ging daarna succesvol naar 119 kilogram, om uiteindelijk ook 123 kilogram omhoog te stoten.

Met 219 kilogram was Van Bellinghen 2e in de B-groep, enkel een Cubaanse was beter met 224 kilogram. In de A-groep waren veel ogen gericht op de Nieuw-Zeelandse Laurel Hubbard, de eerste trans persoon op de Olympische Spelen. Zij faalde 3 keer en werd zo uit de competitie genomen. Ook Sarah Fischer uit de A-groep stak Van Bellinghen nog voorbij, zodat ze eindigt op de 11e plaats.

Li Wenwen tilde 320 (140+180) kilogram boven haar hoofd, een olympisch record en liefst 37 kilomgram meer dan de nummer 2.