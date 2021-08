Geen sanctie voor Saunders na gebaar tijdens medailleceremonie

Een opmerkelijk beeld tijdens de medailleceremonie van het kogelstoten bij de vrouwen. De Amerikaanse Raven Saunders vierde haar zilveren medaille met gekruiste armen boven haar hoofd.

Naar eigen zeggen wou Saunders hiermee steun bieden aan alle onderdrukten in de wereld. De 25-jarige Amerikaanse zegt zelf deel uit te maken van heel wat gemeenschappen. Zo is ze zelf zwart, homoseksueel en spreekt ze zich vaak openlijk uit over haar depressies en mentale gezondheid.

Na haar overwinning liet Saunders weten hoe belangrijk de overwinning was na haar financiële en mentale problemen waar ze mee te kampen kreeg. Zo gaf ze aan in 2018 zelf met zelfmoordgedachten te hebben gekampt.

"Ik weet dat ik veel mensen ga inspireren met mijn medaille. Jonge meisjes en jongens, de LGBTQ+-gemeenschap en mensen die met zelfmoordgedachten te kampen hebben. Zoveel mensen zouden bijna opgegeven hebben, maar het gaat niet enkel over mij", liet Saunders weten.