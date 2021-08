Elise Vanderelst gaat met 5e verliezende tijd naar de halve finales

Elise Vanderelst heeft zich vanmorgen geplaatst voor de halve finales op de 1.500m. Onze landgenote schoot uit de startblokken in haar reeks en nestelde zich in het zog van de koploopster.

Het leek een koud kunstje te worden voor Vanderelst, maar de warme omstandigheden (36 graden) speelden haar parten in de laatste rechte lijn. Ze viel helemaal stil en werd nog gepasseerd door een handjevol loopsters.

"Het is hier echt heel warm. Het was zo'n snelle wedstrijd en op het einde had ik de benen niet meer. Ik hoop dat de chrono misschien nog goed genoeg is om door te gaan", vertelde ze zelf.

Dat was geen ijdele hoop. Vanderelst eindigde als 9e in haar reeks (enkel de eerste 6 gaan rechtstreeks door), maar werd met de vijfde verliezende tijd (4'05"63) alsnog opgenomen in het kransje atleten die de halve finales mag lopen.