Eerste trans persoon op Olympische Spelen levert geen (top)prestatie

De 43-jarige Laurel Hubbard gold als een van de medaillekandidaten in de categorie +87 kilogram, maar die status heeft ze niet kunnen waarmaken.

Bij haar eerste poging lukte het niet om 120 kilgram boven haar hoofd te tillen, waarna ze nog meer risico nam door meteen naar 125 kilogram te stijgen. Die gok pakte verkeerd uit, want ook haar twee pogingen met dat gewicht mislukten. Geen geldig resultaat dus, wat meteen het einde van haar competitie betekende.

Hubbard besloot op 35-jarige leeftijd als vrouw door het leven te gaan. In 2017 won ze al zilver op het WK en in 2019 kroonde ze zich tot kampioene op de Pacific Games in Samoa.

Hubbard voldoet aan alle voorwaarden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC): haar testosterongehaltes liggen al 12 maanden onder het maximaal toegelaten niveau. Toch werd haar deelname aan de Spelen op de korrel genomen, onder meer door Anna Van Bellinghen, de Belgische deelneemster in haar categorie.