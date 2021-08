Duitse wielerbond tikt coach die renners "kamelendrijvers" noemde op de vingers

"De voorbije 21 jaar maakte hij geen gelijkaardige overtredingen"

Toen Nikias Arndt in de olympische tijdrit de renners in het vizier kreeg die voor hem gestart waren, wou zijn coach Patrick Moster hem nog wat extra aanvuren.

"Haal die kamelendrijvers in", riep Moster doelend op de Eritreeër Amanuel Ghebreigzabhier en de Algerijn Azzedine Lagab.



Die aanmoedigingen waren op tv te horen, waarna de Duitse federatie Moster prompt naar huis stuurde.



De Duitse wielerbond heeft nu officieel gereageerd op het voorval. "De opmerkingen van Patrick Moster zijn een massale schending van de waarden waarvoor de Duitse wielerbond en de sport als geheel staan: eerlijkheid, respect, tolerantie en het opkomen tegen alle vormen van discriminatie, vreemdelingenhaat en racisme."





Moster kreeg van de wielerbond een schriftelijke waarschuwing en een salarisverlaging. Hij is ook nog altijd tijdelijk geschorst.



Maar ontslagen wordt Moster niet. "In de 21 jaar dat hij al in dienst is bij de Duitse wielerbond heeft hij nooit een gelijkaardige overtreding begaan", klinkt het bij de bond.