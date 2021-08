Dramatische ontknoping: rivalen springen exact even ver, Cuba is de sigaar

Het Cubaanse duo Juan Miguel Echevarria/Maykel Masso leek lange tijd zowel de gouden als de zilveren medaille in het verspringen mee naar huis te nemen. Om zo de Noord-Amerikaanse verspringdominantie verder te zetten.

Ter illustartie: 24 van de 29 olympische gouden medailles in het verspringen bij de mannen zijn in handen van een Noord-Amerikaan.

Maar dat was buiten de Griek Miltiadis Tentoglou gerekend. In zijn laatste sprong zweefde hij voorbij het Cubaanse eiland. Hij landde net zoals Echevarria op 8,41 meter, maar zijn tweede beste sprong was beter dan die van zijn concurrent.

Topfavoriet Echevarria kreeg daarna nog een kans om de puntjes op de i te zetten, maar hij greep tijdens zijn aanloop naar zijn been en stopte abrupt. Zijn goudenmedailledroom ging zo ook in rook op.

Voor Griekenland is het de allereerste gouden medaille in het verspringen. Tentoglou nestelt zich ook in het selecte kwintet van niet-Noord-Amerikaanse verspringers die olympisch goud te pakken heeft.