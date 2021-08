Deen Axelsen is eerste Europese olympisch kampioen badminton in kwarteeuw

Op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta versloeg de Deen Poul-Erik Høyer Larsen de Chinees Dong Jiong in de strijd om goud. 25 jaar en 1 dag later is het weer een Deen die de jarenlange Aziatische dominantie in het enkelspel bij de mannen doorbreekt.

Viktor Axelsen won in Rio al brons, maar nu leverde hij een nog veel straffere prestatie. Op weg naar de finale had hij in geen enkele set meer dan 18 punten moeten toestaan. Straffe kost, maar daar zou de Chinese regerend olympisch kampioen Chen Long in de finale wel komaf mee maken?

Niets van, de 27-jarige Axelsen speelde ook in de finale superdominant. Tot halverwege de eerste set ging het gelijk op, maar nadien begon Axelsen nog secuurder te spelen. Via 16-12 stoomde hij door naar 21-15-setwinst.

In de tweede set kon Long op geen enkel moment meer een vuist maken. Hij stond al snel 4-1 in het krijt en moest lijdzaam toekijken hoe Axelsen al zijn aanvallen pareerde. Met een minutieus afgemeten backhand maakte Axelsen het af: 21-12 was het keiharde verdict. Meteen na zijn fenomenale prestatie liet de Deen zijn emoties de vrije loop.