D'hoore en Kopecky gaan vol voor een medaille: "Dit gevoel nog nooit gehad"

"De ploegkoers is één grote chaos"

Kopecky viel in de wegrit net naast het podium. Is de teleurstelling al weg? "Ik had me vooraf voorbereid op alle scenario's. Ik was enorm teleurgesteld, maar die teleurstelling heeft vrij snel plaatsgemaakt voor vertrouwen. De periode tussenin was lang genoeg om de focus te verzetten."

D'hoore en Kopecky gaan in de ploegkoers vol voor een medaille. "We zitten allebei op een mooi niveau. Als de neuzen in dezelfde richting staan, kunnen we hier iets moois bereiken. We praten al een tijdje over hoe we het willen aanpakken."

"De ploegkoers is één grote chaos. Het zal zaak zijn om goed te blijven communiceren en elkaar goed aan te voelen. We moeten goed beginnen en op die flow voortgaan."

Er ligt een snelle piste in Tokio. "We hebben hier gisteren voor het eerst getraind. De piste is heel snel, ze voelt een beetje aan als Gent, waar we trainen, maar ze is gewoon 10x sneller. We hebben al zoveel pistes gedaan, we kunnen ons snel aanpassen."

Wat is het doel in het omnium, dat Kopecky zondag rijdt? "Daar denk ik op dit moment nog niet te veel aan, de focus ligt op de ploegkoers. Mijn niveau is gestegen dit seizoen. Het zou leuk zijn om dat hier te bevestigen. We werken al vijf jaar naar deze Spelen toe. Het is tijd om te oogsten."