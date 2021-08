Cubaan Mijain Lopez worstelt zich naar vierde olympische titel op rij

Foutloos was het parcours van Mijain Lopez in Tokio. Op weg naar de finale schakelde hij in de superzware gewichtsklasse van het worstelen (-130 kg) zonder puntenverlies achtereenvolgens de Roemeen Ciurariu (9-0) en de Iraniër Mirzazadeh (8-0) uit.

In de halve finale wachtte de Turk Kayaalp hem op. Kayaalp behaalde zilver in Rio in 2016 en brons in Londen in 2012. Maar ook tegen de Turk bleef Lopez foutloos (0-2).

De laatste horde voor Mijan Lopez was de Greorgiër Iakobi Kajaia in de finale. Maar ook hier bleef de Cubaan foutloos, 5-0 en een vierde gouden medaille op een rij.

Mijain Lopez voegt zo zijn naam toe aan een select clubje mannelijke atleten die vier keer op een rij olympisch kampioen werden. Enkel de Amerikanen Carl Lewis (verspringen), Michael Phelps (zwemmen) en Al Oerter (discuswerpen) gingen hem al voor.

Lopez is wel de eerste worstelaar die zich zich voor de vierde keer op een rij tot olympisch kampioen kan kronen. Bij de vrouwen behaalde de Japanse Kaori Icho al eens vier opeenvolgende olympische titels in het worstelen. Icho was zo de eerste vrouw over alle sporten heen die 4 gouden medailles op een rij wist te pakken.