Cats zien fysiek sterretjes: "Hoop mijn team sterker te krijgen tijdens kwartfinale"

"In de kwartfinale is het nu "do or die". We zijn niet bezig op een eenvoudig toernooitje, maar wel op de Olympische Spelen. Ik hoop mijn team scherper te krijgen tegen die kwartfinale."

"Hun basketbal neigt ook iets meer naar mannenbasket. Wij hebben het daar met onze fysieke beperkingen moeilijk mee. Daar moeten we een oplossing voor vinden. Je probeert altijd je beperkingen wat te maskeren en naar je sterkte te spelen, maar dat is niet altijd mogelijk."

"Als we dan moesten gaan helpen in verdediging, speelden de Chinezen de bal goed rond tot ze een open driepunter vonden. Zij hebben vandaag 40 minuten met veel intensiteit gespeeld."

Vanloo: "Het is beter om deze match te verliezen dan de volgende"

Emma Meesseman hield de Cats in de eerste helft eigenhandig in het Chinese zog, maar in de tweede helft werd ze uitstekend geneutraliseerd. "Het goeie aan deze match is dat het niet de belangrijkste wedstrijd van het toernooi was."

"Tegelijk had ik wel gehoopt dat we iets langer stand zouden houden tegen het fysieke spel van China. Ik heb meer het gevoel dat wij de match verloren hebben dan dat China echt gewonnen heeft."

"In het verleden hebben we het nog voorgehad dat we op een bepaald moment stoppen met basketballen en met agressief zijn als er fysiek gespeeld wordt. Er waren vandaag veel goeie punten, maar toch ook werkpunten."

Spelverdeelster Julie Vanloo onthoudt postieve en negatieve zaken van deze partij: "Het was toch wel een frusterende match. We hebben een beetje achter de feiten aangelopen vandaag. We zijn wel blijven vechten, maar China was echt sterk. Het zijn bomen van vrouwen."

"Maar het is zoals Ann Wauters net na de match zei: ons doel was om naar de kwartfinales door te stoten en dat hebben we gedaan. Dat mogen we niet vergeten. Het is beter om deze match te verliezen dan de volgende. Ons eerste doel is bereikt, nu op naar het volgende."