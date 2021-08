Canada klopt Amerika voor het eerst in 20 jaar op weg naar finale

De laatste overwinning van Canada tegen de Verenigde Staten dateerde al van 2001. Amerika was zo al 20 jaar ongeslagen tegen hun kleinere zusje. In de halve finale van de Spelen probeerden de Canadese vrouwen een einde te maken aan deze reeks van nederlagen.

Makkelijker gezegd dan gedaan, want Amerika is een topland in het vrouwenvoetbal. De regerende wereldkampioen knikkerde in de kwartfinales nog Nederland uit het toernooi na strafschoppen.

In de eerste helft schuwden beide ploegen de risico's. Halverwege de partij bleven ze steken op een scoreloos gelijkspel. Na de pauze schakelden de Amerikaanse vrouwen duidelijk een versnelling hoger. De kansen voor Amerika stapelden zich op, maar een doelpunt kwam er maar niet uit.

Een kwartier voor het einde kregen de Amerikaanse vedetten het deksel op de neus. De Canadese Jessie Fleming (Chelsea) scoorde met een penalty het enige doelpunt van de wedstrijd.

De bronzenmedaillewinnaar van Rio in 2016 klopt zo na 20 jaar eindelijk nog eens hun Amerikaanse buren en plaatsen zich zo voor de olympische finale. Daar zullen ze het opnemen tegen Zweden of Australië.

Voor Amerika is het na een gemiste medaille op de Spelen van Rio in 2016 opnieuw een grote teleurstelling.