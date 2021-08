VIDEO: Britse schrijft geschiedenis in BMX-finale met ongeziene 360 backflip

In het Ariake Urban Spors Park vond er vandaag een spektakelstukje plaats: de allereerste olympische BMX Freestyle-finale. Negen deelnemers bij de vrouwen en evenveel bij de mannen mochten hun sport op de kaart zetten.

Ongeziene 360 en Australische stuntman voor goud

De vrouwen doken vandaag als eerste het skatepark in. De Amerikaanse BMX'ster Hannah Roberts werd vooruitgeschoven als de grote favoriet. Ze leek meteen de puntjes op de i te zetten met een score van 96.10 punten voor haar eerste run.

Roberts deed haar mondstuk al uit om op haar lauweren te rusten, maar dat was buiten de 25-jarige Charlotte Worthington gerekend. De Britse begon nog conservatief aan de finale met een score van 38.60 punten, maar trok in haar tweede run alle registers open.

Na het landen van een backflip 360 - die nog nooit eerder was uitgevoerd in een vrouwelijke competitie - kreeg ze een monsterscore van 97.50 punten. Zo gaat ze de geschiedenisboeken in als eerste olympisch kampioene BMX Freestyle.

Bij de mannen maakte Logan Martin zijn favorietenrol wel waar. De Australiër deed gisteren de monden al openvallen en stelde ook vanmorgen weer niet teleur. De duizelingwekkende eerste run (93.30 punten) van de regerend wereldkampioen was meteen goed voor goud.