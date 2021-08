Verstappen wordt weer gedwarsboomd door Mercedes, Hamilton is duizelig na ceremonie

Twee weken geleden zat het er al bovenarms op tussen Red Bull en Mercedes na het manoeuvre van Lewis Hamilton bij Max Verstappen op het circuit van Silverstone.

In Hongarije was er een nieuw hoofdstuk, deze keer met Mercedes-ploegmakker Valtteri Bottas als schuldige.

De Fin ging bij de eerste bocht op een nat circuit veel te laat in de remmen en ramde in de kettingbotsing onder meer Max Verstappen. Hij zag zijn kansen op een goeie notering in één klap in rook opgaan.

"Ik word weer uit de race genomen door een Mercedes. Dat is niet wat je wil", reageerde Verstappen na de race, waarin hij uiteindelijk 10e werd.

"Mijn wagen was erg zwaar beschadigd. Het was bijna onmogelijk om nog te racen. Maar ik heb nog een puntje gepakt. Dat is dan toch nog iets."

Verstappen en co kunnen nu even bezinnen in de zomerbreak. "Ik zal er weer staan, maar ik hoop op een competitieve wagen. Momenteel kosten al die gekke toestanden ons veel punten."

Bij zijn team Red Bull zitten ze toch met de handen in het haar. Ze moeten weer flink sleutelen, ook bij ploegmakker Sergio Perez. "Dit is zo frustrerend. We betalen een zware prijs voor de schade."