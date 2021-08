Vandaag is het uitkijken naar de Belgian Cats, Sacoor, Borlée en Couckuyt

In de halve finales zien we nog een trio Belgen schitteren. Kevin Borlée en Jonathan Sacoor zetten hun beste beentje voor op de 400 meter om 13.05 uur . Paulien Couckuyt scherpte gisterennacht het Belgische record aan op de 400m horden. Doet ze dat morgen opnieuw? U ziet het vanaf 13.35 uur .

Imke Vervaet zette haar beste chrono neer op de 200m. Ze stoot door naar de halve finales om 12.25 uur . Rond datzelfde uur vliegt Fanny Smets door het luchtruim in de kwalificaties van het polsstokspringen.

Als laatste, maar zeker niet minste: de Belgian Cats . De Belgische basketbalvrouwen nemen het in hun laatste groepsmatch op tegen China. Volg het vanaf de eerste rij! Afspraak om 10.20 uur .

Griekse turngod aan de ringen

30 jaar en alles gewonnen wat er te winnen viel. Eleftherios Petrounias is een levende legende in Griekenland én in de turnwereld. Aan de ringen wordt het uitkijken naar de kleine - 1,64 meter - olympische kampioen.

In Rio klopte hij een Braziliaan en een Rus op weg naar goud. In 2017 en 2018 werd hij telkens wereldkampioen op de discipline. Houdt de bonkige Griek vast aan zijn titel? Volg de finale van de ringen om 10 uur.