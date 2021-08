Turnster Jutta Verkest is alweer terug uit Tokio: "Trots om dit als 15-jarige te doen"

15 jaar is ze, maar wel goed voor 2 olympische finales. Jutta Verkest mocht in Tokio zowel individueel als met het team naar de allroundfinale. En ondanks die prille leeftijd leek de stress van haar af te glijden. Intussen is ze weer thuis en kwam ze haar verhaal doen in de Sporza-studio.

"Ik heb vooral genoten van de ervaring", zegt ze aan Frank Raes. "Hoe blij dat ik was om er te zijn! En ik was vooral trots om het op deze leeftijd mee te maken."

Gelukkig was Nina Derwael er die de groep op sleeptouw nam. Nina kent het reilen en zeilen van zo een Olympische Spelen, want ze was er in Rio ook al bij. Verkest: "Nina is ervaren, weet hoe alles werkt en kan iedereen helpen. Ze legt uit hoe je het moet doen en hoe je met de situatie moet omgaan."



Jutta maakt pas sinds april deel uit van de groep, ze verving Nina Derwael die moest afhaken voor het EK met een blessure. Toch liet dat haar niet uit haar lood slaan. Verkest: "Hier ben ik! Komaan Jutta, dacht ik. Ook al ben ik er nog maar pas bij, ik heb me voluit gegeven."

Ex-collega Senna Deriks was erbij in Rio en zou met Team Belgym naar Tokio gaan. De coronacrisis deed haar echter afhaken. Senna: "Jutta mag trots zijn. Ze heeft echt bewezen dat ze nu al bij de wereldtop hoort. Ze is een hele goeie allroundster, maar haar sterktes zijn de brug en de balk. Springen kan ze ook, ze heeft dus alle kwaliteiten die nodig zijn. Bovendien is ze lenig en elegant. Dat maakt haar mooi om naar te kijken."