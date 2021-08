Stef Wijnants over het post-Phelps-tijdperk: "Deze keer was het wél spannend"

Het olympisch zwemtoernooi was er opnieuw een om duimen en vingers van af te likken. Hoewel Michael Phelps er voor het eerst sinds Atlanta niet meer bij was, stonden in Tokio 2 nieuwe supersterren op. "Dressel en McKeon zijn de koning en koningin van deze editie", concludeert zwemcommentator Stef Wijnants.

Het was even wennen voor de zwemliefhebbers tijdens deze Spelen. Geen spoor meer van Michael Phelps. De Amerikaanse zwemlegende hing zijn badmuts aan de haak in 2016. De grote 'Phelps-show' kregen we in Tokio dus niet te zien, al is Stef Wijnants daar niet rouwig om. "Sinds Athene zijn de Spelen altijd opgehangen aan Phelps. We telden dan gewoon zijn gouden medailles. Nu hebben we vooral veel spannende races gezien", steekt de commentator van wal. "Dit jaar zijn heel veel wedstrijden pas op het einde beslist. Na deze editie hangt er dus geen icoon bovenaan het zwembad."

Ik onthoud vooral de spannende wedstrijden tijdens deze editie. Stef Wijants

Wijnants vindt dus ook niet dat Caeleb Dressel vergeleken kan worden met de voormalige wereldtopper. "Terwijl er bij Dressel naar de sprintnummers werd gekeken, keek men bij Phelps zowel naar de vlinder als de wisselslag. Bovendien deed die er ook nog eens de vrije slag en alle estafettes bij."

"Phelps won ook vaak met 2 of 3 seconden verschil, dat was dit jaar niet het geval. Daarom zal ik vooral de spannende wedstrijden onthouden van deze Olympische Spelen", legt Wijnants uit.

Caeleb Dressel.

"Sprintbommen zijn deze keer koning en koningin"

Toch stelde Wijnants in Tokio vast dat niet alles anders was in vergelijking met de vorige edities. "Amerika en Australië blijven de landen die er bovenuit

steken. Terwijl Australië bij de vrouwen heerste, was dat voor Amerika het geval bij de mannen." "Dressel heeft alles wat hij in de hand had, waargemaakt. Hij won 5 van zijn 6 wedstrijden, alleen bij de 4x100 meter mixed relay moest hij als laatste zwemmer een onmogelijke achterstand goedmaken." "Hij is de koning van de sprint, ook wel de tetralogie genoemd. Enkel Mark Spitz deed hem dat voor in 1972. Dat betekent dat je de snelste bent in het zwembad", vult Wijnants aan. "Dressel won de 50 en 100 meter vrije slag en de 100 meter vlinder. Dat laatste nummer met een wereldrecord zelfs. Een zeer uitzonderlijke prestatie dus."

Alles wat hij in de hand had, heeft Dressel waargemaakt. Stef Wijnants

Bij het andere geslacht duwt Wijnants dan weer Emma McKeon naar voren als de figuur van deze editie. Met 7 medailles in 1 editie zorgde de Australische voor een unicum bij de vrouwen. "Niemand had verwacht dat ze zo goed zou presteren. Het is geleden van 1952 dat een vrouw nog 7 medailles wist te winnen in 1 editie, en dat was toen in het turnen." De Sporza-commentator kijkt dan ook terug op een geslaagde olympische editie. "Er is op een zeer hoog niveau gepresteerd. Zonder ochtendfinales was dit een onwaarschijnlijk goed toernooi geweest." "Je mag ook niet vergeten dat er geen publiek aanwezig was. In een sport waar het op honderdsten aankomt, had dat wel een verschil kunnen maken. En toch zijn er meer dan 20 olympische records gezwommen."