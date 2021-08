Spanjaarden laten Lions schrikken: "We hebben het spannender gemaakt dan nodig"

"Bloed, zweet en tranen? Vooral de vorige match heeft me veel bloed gekost", lacht goalgetter Alexander Hendrickx na de match. "We hebben het vandaag wel moeilijker gemaakt dan nodig was."

"Onze eerste helft was niet goed genoeg. Ons tempo lag veel te laag en we konden hen nauwelijks in de problemen brengen. Dan komen we op achterstand met een twijfelachtige goal. De videoscheidsrechter zag er geen graten in, maar zo is het nu eenmaal."

"In de tweede helft hebben we ons goed herpakt. We zijn blijven geloven in ons plan en dat heeft geloond. De overwinning is binnen, dat is het enige dat telt."

Hendrickx krikte zijn doelpuntenaantal op tot elf stuks, maar miste vandaag ook een aantal strafcorners. "De voorbije wedstrijden lag mijn gemiddelde wel heel hoog. De Spanjaarden lopen er ook een paar goed uit. Uiteindelijk scoor ik er wel nog twee. Maar zelfs als ik er geen enkele scoor en we winnen, ben ik ook content."