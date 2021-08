Slovenië boekt nipte zege tegen andere basketgrootmacht Spanje

De wereldkampioen (Spanje) tegen de Europese kampioen (Slovenië): dat kon niets anders dan spektakel opleveren. De gensters vlogen er dan ook vanaf en beide teams lieten elkaar geen duimbreed toe. Na het eerste kwart kon het nog alle kanten op: 24-20 in het voordeel van Spanje.

In het 2e en 3e kwart was het verschil telkens maar 1 punt. Luka Doncic, toch dé ster bij Slovenië, tekende voor 12 punten en 14 assists. Maar een ploegmaat deed nog beter. Vlatko Cancar sprokkelde maar liefst 22 punten. Uiteindelijk nam Slovenië in het 4e kwart afstand van Spanje.

De Slovenen wonnen het toptreffen zodat het als groepswinnaar doorstoot naar de kwartfinales. Ook Spanje is geplaatst voor de volgende ronde.

Nog een leuk weetje: Luka Doncic verloor nog nooit een wedstrijd in het shirt van Slovenië.