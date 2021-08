Simone Biles schrapt ook finale van grondoefening, alleen balk blijft (voorlopig) over

Gisteren had Biles al bekendgemaakt dat ze de sprong en brug met ongelijke leggers aan zich voorbij zou laten gaan, vandaar is daar de grond bijgekomen.



Biles sukkelt met haar mentale gezondheid. Ze is niet klaar om op de Spelen onder grote druk te presteren. De problemen kwamen aan het licht tijdens de teamfinale met de VS, waarna ze ook al verstek liet gaan voor de individuele allroundfinale.



Er blijft nu nog één toestel over waar Biles de finale van zou kunnen turnen: de balk. Die beslissing houdt de 24-jarige Biles in beraad.