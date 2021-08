Ruiter Niels Bruynseels: "De paarden en ruiters zijn in supervorm"

"We zijn een heel sterke groep", vertelt Niels Bruynseels. "Zowel individueel als in team. We hebben het hele jaar top gepresteerd en de paarden zijn in supervorm, de ruiters ook. Het is nu afwachten totdat de competitie begint."

Bruynseels werd dus wel geselecteerd voor de Spelen en dat is niet vanzelfsprekend. "Er is heel veel concurrentie in België. We zitten met enkele topruiters en toppaarden."

"Het was voor de bondscoach geen makkelijke beslissing om de beste 3, 4 eruit te halen. Ik heb dit jaar wel enkele topresultaten laten optekenen."

Wat is de ambitie van de ruiter? "Bij de top 30 geraken voor de finale zal moeilijk worden. Er mag geen foutje gebeuren om bij die beste 30 te geraken. Daarna liggen in de finale alle kaarten gewoon open op tafel."