Ooit verspringer, nu snelste man ter wereld: wie is sprintbom Marcell Jacobs?

BIjna 30 jaar na Linford Christie pakt een Europeaan nog eens een gouden medaille op het koningsnummer. Marcell Jacobs is de naam. Maar wie is nu die Italiaan die deze middag de 100 meter van zijn leven liep en zich de komende drie jaar de snelste man ter wereld mag noemen?

Als zoon van een Italiaanse moeder een een Amerikaanse vader groeide Marcell Jacobs het eerste anderhalf jaar van zijn leven op in Texas. Nadat zijn vader met het Amerikaanse leger naar Zuid-Korea trok, hoorden Jacobs en zijn moeder lange tijd niets van hem. Daaropvolgend besloten de twee weer de oversteek naar Italië te maken.

Jacobs groeide er op langs de oevers van het Gardameer. Van atletiek was er toen nog geen sprake. Jacobs speelde voetbal en basketbal tot een van zijn coaches hem daarop aansprak. Omdat hij geen bal kon vangen, maar wel bijzonder snel was, spoorde die Jacobs aan om het eens in de atletiekwereld te proberen. Een juiste keuze, zo bleek later.

Afscheid van het verspringen

Al zal vijf jaar geleden een gouden medaille op de 100m nooit in het hoofd van Jacobs gespookt hebben . De Italiaan was namelijk een verspringer. En nog geen slechte ook. In 2016 won hij nog het Italaans kampioenschap in deze discipline. Na een blessure moest hij 2 jaar later zijn ambities bijstellen in het verspringen. Dan maar sprinten, dacht Jacobs die de liefde voor het verspringen nooit verloor. Op Instagram noemt hij zichzelf nog steeds "Crazylongjumper". Een bruuske overgang naar koningsnummer kwam er weliswaar niet. Jacobs werd op de 60m een van de toppers van zijn land met het EK indoor dit jaar als absoluut hoogtepunt waar hij Europees kampioen werd. De overstap naar de 100m drong zich op.

Het succes van Jacobs op dat nummer komt niet helemaal uit de lucht vallen. De Italiaan was het afgelopen jaar niet van het podium weg te denken op de 100 meter sprint. Zowel in Monte Carlo en Stockholm eindigde hij in de top 3. Zijn beste prestatie dit jaar liep Jacobs in eigen land. In Savona liep hij een nationaal record, genoeg om er de overwinning te pakken.

Gouden kers op de taart