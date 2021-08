McKeon schrijft geschiedenis, 5e goud voor Dressel en Amerikaans wereldrecord

De 4x100 meter wisselslag bij de vrouwen beloofde een strijd te worden tussen het Australië van Emma Mckeon en het Amerika van de amper 17-jarige Lydia Jacoby.

Toch was het even schrikken toen Canada halfweg nipt de leiding nam. Australië en Amerika volgden in het Canadese spoor.

Australië moest steeds meer terrein prijsgeven, maar met een indrukwekkende prestatie bracht McKeon haar land opnieuw in de wedstrijd. De laatste 100 meter moesten beslissen wie de nieuwe olympische kampioen werd.

De Australische Campbell en de Amerikaanse Weitzeil gingen nek aan nek de laatste lengte in, maar uiteindelijk was het Australië die met alle moeite van de wereld stand hield. Het olympische record van 3’51”60 was de kers op de taart.