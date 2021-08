KV Mechelen stuurt Joachim Van Damme naar B-kern: "Uit disciplinaire redenen"

Joachim Van Damme stond de voorbije weken al niet op het wedstrijdblad bij KV Mechelen, dat vorige week nog won van Antwerp, maar gisteren pijnlijk verloor bij Seraing.

Van Damme, geliefd bij de aanhang door zijn over-mijn-lijkmentaliteit, wordt door de club nu naar de B-kern gestuurd door "disciplinaire redenen". KVM beperkt zich tot dat korte bericht.

Van Damme, die aan zijn tweede passage bij KVM bezig is, stond in 2016 nog een poos aan de kant nadat hij positief getest had op het gebruik van cocaïne.