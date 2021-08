Knap werk: Kevin Borlée en Jonathan Sacoor naar halve finales op 400 meter

In de 2e reeks volgde Kevin Borlée het voorbeeld van Sacoor door zich ook rechtstreeks te plaatsen voor de halve finales. Borlée liep met een seizoensbeste van 45"36 naar de 2e plaats in zijn reeks. De halve finales staan morgenmiddag op het programma.

Maar de 21-jarige Belg leek tijdens de race niet onder de indruk van de omstandigheden en snelde in het zog van deze twee kleppers naar de 3e stek in zijn reeks, met een chrono van 45"41.

In de reeks van Sacoor was de concurrentie niet min, met onder meer voormalig olympisch en wereldkampioen Kirani James en veteraan Isaac Makwala.

Om de halve finales te halen moesten Jonathan Sacoor en Kevin Borlée zich bij de eerste drie in hun reeks scharen of hopen dat ze bij de snelste 6 afvallers zouden zijn.

VIDEO: Jonathan Sacoor wordt knap 3e in zijn reeks

VIDEO: Ook Kevin Borlée snelt naar de halve finales

"We zijn hier niet om te lachen dus ik heb meteen doorgelopen"

"Toen ik mijn reeks gisteren zag, had ik dit niet gedacht", sprak Jonathan Sacoor na zijn kwalificatie voor de halve finales. "Drie WK-medailles én een olympische kampioen in mijn reeks: typisch."

"Ik wist wel dat het niveau hoog zou zijn, maar toch kreeg ik een kleine hartaanval toen ik die reeks zag. Maar ik ben erdoor. Ik heb ervoor gevochten. En morgen doen we het nog eens."

"Hoe ik mijn race ingedeeld heb? Totaal niet eigenlijk. Het zijn de Spelen, we zijn hier niet om te lachen. Dus ik heb maar direct doorgelopen. Dat is wat ik gedaan heb. Nu wil ik zo snel mogelijk herstellen."

Kevin Borlée was opgelucht: "Door de dopingcontrole gisteravond heb ik voor 2 u niet geslapen en om 7 u ging de wekker. Het was geen makkelijke nacht."

"Maar goed, ik ben tevreden over mijn race. Dit doet goed. Ik voelde bij de opwarming wel dat ik goede benen had, al heb ik me wel wat pijn gedaan aan mijn hamstrings. We zullen zien wat het geeft. Ik moet nu wel voorzichtig zijn."