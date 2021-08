Jago Geerts is in de Lommelse zandbak sant in eigen land

In Lommel hield Jago Geerts in de 1e reeks WK-leider Maxime Renaux af. De Nederlander Kay de Wolf vervolledigde de top 3.



Geerts deed het ook voortreffelijk in de 2e reeks en moest enkel De Wolf voor zich dulden. Goed voor eindwinst in de GP van België, de 2e GP-zege van het seizoen voor Geerts. 2 weken geleden was hij al de primus in Nederland.

In de WK-tussenstand prijkt Geerts op de 4e plaats, op 28 punten van de Fransman Renaux.