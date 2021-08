Inge Van Meensel over Gouden Derwael: "Als persoon en als gymnaste een groot kampioene"

Enkele uren na de historische prestatie moet sportjournaliste Inge Van Meensel nog steeds bekomen van de emoties. "Het was een bizarre finale met enorm veel stress", zegt Van Meensel. "De finale begon al met vertraging. Dat was de reden voor al de stress bij de finalisten. Je ziet dan meteen wie er het best mee kan omgaan en dat was Nina Derwael." Maar ook Derwael kampte met de nodige stress tijdens de finale. "Ze durfde niet eens kijken naar de oefening van haar concurrente Sunisa Lee. Derwael sloot zich helemaal af en zat in haar eigen cocon", zag Van Meensel. Lee was als eerste aan de beurt, maar kon geen topscore noteren. "Ze was al tijdens de opwarming gevallen. Volgens mij was dat een beetje de decompressie na haar waanzinnige allroundfinale."

Ik weet niet of mensen dat goed beseffen, olympisch goud in het turnen. Wij zijn helemaal geen turnland. Inge Van Meensel, sportjournaliste

Ook Derwael behaalde niet haar hoogste score op de brug in de finale. "Het was niet de perfecte oefening, maar wie maalt daar nog om. Ze was gewoon veruit de beste. Ik weet niet of de mensen dat goed en wel beseffen, olympisch goud in het turnen. Wij zijn helemaal geen turnland."

"Dat is een waanzinning toernooi en een waanzinnig moment voor het Belgische turnen. 1 augustus is vanaf vandaag Nina Derwael-dag", stelt Van Meensel voor.

Derwael heeft alles, laat ons haar alstublieft koesteren. Inge Van Meensel, sportjournaliste

"Voor mij is Nina Derwael als persoon en als gymnaste een kampioene. Eigenlijk heeft ze alles. Laat ons haar alstublieft koesteren."

"In Rio wist ze dat ze terug ging komen voor de medailles"

Voor Van Meensel is de gouden medaille van Derwael een hoogtepunt uit haar loopbaan als journaliste. Van Meensel volgde Derwael van dichtbij voor een docu. "Dan besef je pas wat ze ervoor moeten doen." "In Rio wordt ze op haar 16e negentiende in de allroundfinale. Ze wist toen al dat ze terug ging komen naar de Spelen om voor de medailles te strijden. En dan heeft ze een klik gemaakt. Met veel toewijding en perfectionisme heeft ze hier naartoe gewerkt", zegt Van Meensel.

Wat haar daarna triggert is het WK 2023 in Antwerpen voor eigen publiek. Inge Van Meensel, sportjournaliste

Volgens Van Meensel heeft Derwael nu een lange break nodig. "Dat verdient ze ook, want ze heeft veel moeten doorstaan. Wat haar daarna triggert is het WK 2023 in Antwerpen voor eigen publiek. En dan is het nog maar een jaar voor Parijs 2024." Op die manier zal haar coach, Marjorie Heuls, haar wat proberen uit te dagen en te motiveren. "Volgens mij zal ze zich daar dan vooral richten op de brug en de balk. De allround zal te belastend zijn voor haar. En dan kan er nog veel moois gebeuren." "Eigenlijk heeft ze nu al alles. Maar ze houdt van uitdagingen en een tweede olympische titel is ook een hele uitdaging", besluit Van Meensel.

Gert Gommé over het tennis in Tokio:

"De Golden Slam van Djokovic leek echt voor het oprapen na al die uitschakelingen van de favorieten, maar het was niet zijn dag. Hij miste wat grinta." "De Olympische Spelen zijn gegroeid in de hoofden van tennissers. Het is niet het enige doel voor tennissers, maar het is zeker belangrijker geworden." "De vroege uitschakeling van Osaka was enorm pijnlijk voor haar én voor Japan dat haar als uithangsbord gebruikt heeft." "Van Uytvanck heeft het Belgisch toernooi, wat het tennisluik betreft, gered. Voor de rest was het toch heel erg mager."

