In Wit-Rusland wordt kritiek niet geduld: beloftevolle sprintster huiswaarts gestuurd, maar ze weigert

De Wit-Russische sprintser Krystsina Tsimanoeskaja is door haar nationale sportfederatie verwijderd uit het olympisch dorp nadat ze op sociale media had geklaagd over de "nalatigheid van de Wit-Russische coaches". Ze werd onder dwang naar de luchthaven gebracht door afgevaardigden van het Wit-Russisch Olympisch Comité, maar ze kon daar bescherming zoeken bij de Japanse politie. "Ik ga niet terug naar Wit-Rusland", was ze duidelijk.