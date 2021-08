Franse bokser Aliev organiseert zitstaking na diskwalificatie voor kopstoten

Mourad Aliev controleerde zijn kwartfinale tegen de Brit Frazer Clarke, maar hij had moeite om zijn hoofd in bedwang te houden. De scheidsrechter had hem al een waarschuwing gegeven, maar na een nieuwe overtreding blies hij de kamp af.

Clarke werd tot winnaar uitgeroepen, tot grote woede van Aliev. Die maakte enkele obscene gebaren, probeerde nog vergeefs verhaal te halen bij zijn tegenstander en de scheidsrechter en organiseerde dan maar een zitstaking.

20 minuten lang bleef Aliev in de ring zitten, uit protest tegen de beslissing. Even ging de Fransman naar het toilet om daarna opnieuw zijn plaats in te nemen. Aangezien het de laatste kamp van de sessie was, tilden de organisatoren niet al te zwaar aan de actie. Toen Aliev merkte dat zijn protest niets uithaalde, verliet hij dan toch de bokshal.