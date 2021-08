Feestbeest dat op onhoudbare strafcorners trakteert: Alexander Hendrickx, de held van de Lions

Originele motivatietechnieken hoef je hem niet te leren. Bij zijn Nederlandse club Pinoké trakteert Alexander Hendrickx ploegmaats die hem een omgezette strafcorner versieren op een gin-tonic. Als zijn makkers bij de Red Lions dezelfde deal hebben versierd, belooft het een fijne terugvlucht uit Tokio te worden.

Hendrickx is tot dusver de grote uitblinker bij de hockeymannen op de Spelen. Met 11 goals in 6 wedstrijden is hij momenteel topschutter van het toernooi. Liefst 10 doelpunten kwamen er vanop strafcorner. Santé!

De anekdote van de gin-tonics past overigens perfect bij de persoonlijkheid van de Antwerpenaar: een levensgenieter voor wie het er niet altijd even serieus aan toe moet gaan. Een eeuwige student.

Mentaliteitsklik

Het was een stempel die hem - ondanks zijn ontegensprekelijke talent - een tijdje achtervolgde. Eén van de redenen ook waarom hij in Rio slechts reservespeler was en geen minuut in actie kwam. Die enorme ontgoocheling zorgde voor een klik bij de Lion.

Alexander gaat nog altijd graag eens feesten, maar weet nu wanneer het kan. Eddy Demarez

"Hij valt nu niet meer te vergelijken met de speler van 5 jaar geleden", weet commentator Eddy Demarez. "Alexander heeft in het veldspel stappen gezet, maar vooral zijn beroepsernst is een wereld van verschil. Let op, hij gaat nog altijd graag eens feesten, maar weet nu beter wanneer dat kan. Zijn ernst en focus is enorm toegenomen."

Het heeft ontegensprekelijk geloond. Hendrickx, die dankzij krachttraining veel sterker werd, groeide uit tot een sleutelspeler bij de Red Lions. Gedeeld topschutter op het glorierijke WK van 2018 en tijdens de triomftocht voor eigen publiek op het EK een jaar later.

Ook het fysieke contrast tussen Hendrickx in 2016 en 2021 is groot: de verdediger is een pak sterker geworden.

Dodelijke strafcorners

Vooral met dank aan zijn grote wapen: de strafcorner, dus. In nood kunnen de hockeymannen altijd rekenen op de specialiteit van Hendrickx. Zijn onhoudbare kanonskogels - met snelheden tot 120 kilometer per uur - zijn de schrik van elke tegenstander. "Bij de mannen ligt het gemiddelde op 25% conversie", duidt Demarez. Hendrickx knalt nu 1 op 2 strafcorners binnen. Zeker op de Olympische Spelen is dat buitenaards."

Hendrickx beschikt zonder twijfel over de beste corner ter wereld. Eddy Demarez

Een geheim wapen is het eigenlijk allerminst. De Lions gebruikten tot dusver nog geen varianten, maar rekenden telkens op het beproefde recept van Hendrickx: zo hard mogelijk de bal naar doel vuren.

Demarez: "Hendrickx beschikt zonder twijfel over de beste corner ter wereld. Hij kan keepers op alle mogelijke manieren kloppen: hoog, laag, maar ook afwisselend langs de stickkant of de zijde van de handschoen."

Iedereen hoopt dat het kanon van Hendrickx nog 3 wedstrijden foutloos kan blijven knallen. Aan zijn doorzettingsvermogen zal het alvast niet liggen. Tegen Groot-Brittannië liep de scoringsmachine een lelijke blessure op na een stick tegen het voorhoofd. Iedereen bij de Lions hield het hart vast, maar Hendrickx kwam er vanaf met een hersenschudding en lelijke wonde. "Harry Potter", grapte hij op zijn Instagram-account.

Al kan zelfs die niet toveren zoals Hendrickx vanop strafcorner.

Een greep uit de kanonskogels van Hendrickx: