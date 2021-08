Eenkhoorn krijgt lidkaart van Melkerie nadat hij 4 leden had geklopt in Heistse Pijl

De Melkerie is een West-Vlaams trainingsclubje met onder meer Yves Lampaert, Tim Declercq en Jonas Rickaert.



In de Heistse Pijl eindigden 4 leden in de top 5: Lampaert werd 2e, Rickaert 3e, Van Lerberghe 4e en Debusschere 5e.



De "dekselse" Nederlander Pascal Eenkhoorn had dus 4 "Melkers" afgetroefd. Om er toch nog een feestje van te maken probeert De Melkerie Eenkhoorn nu het hof te maken.



"Hey Pascal Eenkhoorn, wat denk je van een lidkaart voor een 1 dag. Anders lijken we een beetje belachelijk ondanks onze goede wedstrijd", schrijft het trainingsgroepje op Instagram.

"De nummers 2, 3, 4 en 5 zullen je wel trakteren op koffie en taart", besloot het trainingsgroepje.



"Haha, akkoord", reageerde Eenkhoorn, die een onvergetelijke dag te wachten staat in West-Vlaanderen.