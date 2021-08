Dubbel gevoel bij Plasschaert (4e): "Trots, maar toch bittere nasmaak"

"Achteraf ben ik eigenlijk wel tevreden. Ik heb er alles uitgehaald, dus heb ik geen spijt. Er moest sowieso een boot tussen mij en de Zweedse zijn, dus dat had ik niet zelf in de hand. Op voorhand had ik hier wel voor getekend."

"Ik zit wel met een superdubbel gevoel nu. Ik ben blij, want een vierde plaats op je eerste Olympische Spelen, waarbij je zelfs tot op het laatste meedoet om brons, is goed. Maar die vierde plaats steekt toch."

Een supergoeie medailerace varen, maar toch net naast een medaille grijpen. Hoe voelt dat? "Olsson was beter vandaag. Je kan daar niet boos om zijn. Ik heb een supergoeie race gevaren. Ik had een mooie start en alles liep goed. Als een andere persoon nog beter zeilt, is er niet veel aan te doen."

Ik ben blij, want een vierde plaats op je eerste Olympische Spelen, waarbij je zelfs tot op het laatste meedoet om brons, is goed. Maar die vierde plaats steekt toch.

Heeft Plasschaert haar medaillekans vrijdag gehypothekeerd, toen ze 17e en 21e werd? "Die laatste dag was geen goeie dag. Toen heb ik ook alles gegeven, maar er kwamen enkele puntjes naar boven die nog niet op punt stonden. Het is geruststellend dat we die nog kunnen verbeteren in de toekomst."



Hoe heeft Plasschaert haar eerste Olympische Spelen ervaren? "Het is toch iets anders dan een wereldkampioenschap. Al die boten, al die media, helikopters op het water. Normaal hebben we dat niet. Ook dat het maar één keer om de vier jaar is, zorgt voor druk."



"Ik ben sowieso trots op hoe ik het deze week heb aangepakt, maar er is wel een bittere nasmaak. In Parijs zullen we er hopgelijk staan. Ik heb zeker niet het gevoel dat ik al klaar ben met het zeilen.""laatst dag ws eeen goeie dag, toen ook ales gegven dat ik had. paar putnens tondn ogn iet op putn. dat wetende , comfortin goig nforward."