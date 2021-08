Drama tijdens cross country: Zwitser moet paard laten inslapen na val

Godel en Jet Set hadden de finish bijna foutloos bereikt in de cross country toen het paard ten val kwam. De wedstrijd werd stilgelegd zodat het paard met een ambulance afgevoerd kon worden. Er kwam meteen een veearts bij en het paard werd naar een dierenkliniek gebracht.

Maar de schade bleek groot. Jet Set scheurde een gewrichtsband in zijn rechterbeen en bij een paard is zo'n blessure niet te genezen. In overleg met de ruiter en de eigenaar van het paard werd beslist het paard te laten inslapen. Het incident zal onderzocht worden, maar alles wijst op een zeer spijtig ongeval.

Op Instagram nam Godel al afscheid van zijn partner. "Jet Set was een uitzonderlijk paard", schrijft hij. "Hij is gestorven terwijl hij deed wat hem het gelukkigst maakte: galopperen en springen. Dit verlies valt erg zwaar. Bedankt voor de steun. Ik zal een tijdje niet meer op sociale media te vinden zijn", schreef hij nog.