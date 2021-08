Derwael en vriend glunderen samen in Studio Tokio: "Jouw petje was een geluksbrenger"

Een gouden medaille op de brug met ongelijke leggers. Een schitterende prestatie van Nina Derwael die voor altijd in het collectief geheugen mag. "Het is een onbeschrijfelijk gevoel", reageerde ze bij Ruben Van Gucht in Studio Tokio. "Ik heb al veel meegemaakt met die Europese en wereldtitels, maar zo'n olympische titel blijft iets speciaals."

Derwael kreeg vanuit het hele land aanmoedigingen. Maar één iemand in het bijzonder sprong eruit. Haar vriend Siemen Voet bekeek de wedstrijd vanuit Zwolle. "Ik zat met zweethandjes naar haar te kijken", zindert Voet nog na. "Ik was zo fier toen ik haar bezig zag, maar het was ook echt lastig. Het was de eerste keer dat ik zo heb afgezien tijdens een oefening van haar."

Voet droeg bij elke wedstrijd van Derwael een petje. "Eigenlijk ben ik niet iemand die vaak petten draagt", zegt Voet daarover. "Maar voor ze naar Tokio vertrok heeft ze me een petje van Team Belgium gegeven dat ik moest dragen tijdens haar wedstrijden. Dat advies heb ik goed opgevolgd. Nu blijkt dat het een gelukspetje is. (lacht)."